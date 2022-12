Governo: Meloni, 'giro mondo e sento 'voglia Italia', possiamo essere centrali'

Roma, 12 dic. "E' stata una settimana densa di incontri internazionali: il pranzo a Palazzo Chigi con il re di Giordania, il vertice a Tirana dei Balcani occidentali, con cui l'Italia storicamente ha un rapporto privilegiato. Si svolgeva in una piazza, pensate, chiamata piazza Italia, davanti a uno stadio progettato da un architetto italiano. Più giro per il mondo e più mi rendo conto di quanta voglia di Italia ci sia nelle altre nazioni, di quanto il nostro lavoro e le nostre eccellenze vengano visti positivamente. È un elemento sul quale bisogna ragionare, per valorizzare ancor di più la nostra presenza come nazione: nei rapporti internazionali possiamo essere estremamente importanti e centrali". Lo ha detto, nell'ormai consueto appuntamento su Facebook 'gli appunti di Giorgia', il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

Circa l'assenza, per via dell'inflenza, al vertice Eu Med-9 di venerdì scorso ad Alicante, in Spagna, "mi sono scusata personalmente con il presidente spagnolo - racconta Meloni - Era un altro vertice importante, purtroppo stavolta la salute non me lo ha permesso. Ma anche il confronto con i Paesi mediterranei dell'Europa è particolarmente importante per molte materie che ci stanno a cuore, dall'immigrazione all'energia".

