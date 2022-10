Governo: Meloni in Cdm, 'ci guardano tutti, c'è grande aspettativa su di noi'

Roma, 23 ott. Serve senso di responsabilità. Giorgia Meloni presiede il suo primo Cdm a Palazzo Chigi. Come da consuetudine è la prima a prendere la parola per invitare i suoi ministri alla lealtà e al gioco di squadra, perché, avrebbe spiegato, siamo sotto gli occhi di tutti. Ci guardano tutti, c'è tanto entusiasmo ed è grande l'aspettativa su di noi, avrebbe sottolineato la leader di via della Scrofa, secondo quanto riferito da alcuni presenti alla riunione.

Al Cdm lampo dopo Meloni, sarebbero intervenuti solo i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini, anche loro per sottolineare la necessità di marciare compatti.

