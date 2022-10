Governo: Meloni, 'mai detto Pnrr da stravolgere, aggiustamento in base a scenari cambiati'

Roma, 26 ott. "E' stato detto che sul Pnrr siamo tornati indietro: 'non volete più stravolgerlo'. Se mi mostrate la dichiarazione in cui io avrei detto che intendevo stravolgere, vi sarò grata. Noi abbiamo detto una cosa molto chiara, mai che andasse riscritto o stravolto, ma che, sulla base dell'art. 21 del Next Generatio Ue, che consente di fare aggiustamenti con un cambiamento degli scenari, bisognava valutare se questi scenari sono cambiati. Quali? Quando è stato scritto non c'era la guerra in ucraina, non c'era la questione energetica e il rincaro delle materie prime. E' quindi lecito o no ragionare se interventi più efficaci?". Così il premier Giorgia Meloni, in Aula al Senato per la replica.

Con un "aumento dei costi delle materie prime del 35%, voi pensate senza affrontare questo aspetto riusciremo a mettere a terra le risorse? Io temo di no, temo che le gare andranno deserte. Si può parlare di questo? Di come metterle a terra? Noi abbiamo una responsabilità su quelle risorse". E anche sui tempi di realizzazione "dobbiamo chiederci è andato tutto bene? Forse no, quindi un'altra responsabilità che ci caricheremo e' velocizzare Pnrr".

