Governo: Meloni, 'menzogne su diritti? Dico quello che penso, sempre stata sincera'

Roma, 25 ott. "Su aborto e diritti ho sentito dire 'non le crediamo', qualcuno ha detto che ho usato parole chiare ma 'non le crediamo'. La mia idea politica forse non è la stessa" di chi lo ha sostenuto, "ma penso non si possa negare che io ho sempre assunto la responsabilità di dire quel che pensavo. Sempre. Anche perché la verità viene sempre fuori, altri guardano ai follower, ma io se dico che una cosa non lo voglio fare banalmente non la farò e se dico che una cosa la farò, allora verrà fatta". Così Giorgia Meloni, nella replica in Aula a Montecitorio.

"Accetto di essere criticata, ma che io non sia sincera credo che questo non si possa davvero sostenere - prosegue - per la storia di Fdi e di quanto fatto finora. Non si devono convincere le persone che io non sia una che dice la verità, ma questo del resto lo diranno i fatti".

