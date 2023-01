Governo: Meloni, 'mio compagno non ha visione distorta donna, nessun fastidio per mio ruolo'

Roma, 26 gen. "Direi che solo gli uomini poco sicuri di se stessi e che hanno una visione distorta della donna vivono con fastidio la possibilità di aver al loro fianco una moglie o una compagna con una posizione più importante. Andrea non rientra in questa categoria". Così Giorgia Meloni, intervistata da 'Donna Moderna', risponde a una domanda su come il suo compagno, Andrea Giambruno, ha vissuto la sua nomina a premier.

Poi Meloni parla della figlia Ginevra: Qual è l'insegnamento più grande che vorrei darle? "Che le scorciatoie nella vita non esistono. Devi prendere la strada lunga o rischi di arrivare alla meta senza avere il bagaglio adatto, e allora puoi farti male. E se credi in qualcosa, non devi mai avere paura di difenderlo. Anche se ne pagherai le conseguenze. La coscienza è l'unico giudice davvero disinteressato di cui disponi".

