In serata, all'uscita dalla Camera, Meloni, infatti, si è fermata a scambiare qualche battuta con le tv prima di salire in auto. E chi gli chiedeva di dire la sua sulla 'correzione di rotta' di Salvini rispetto alla linea del 'Consiglio federale', la leader di via della Scrofa, ha risposto gettando acqua sul fuoco e ribadendo che la coalizione si confronterà ma resterà sempre unita: ''Mi pare che Salvini confermi l'atteggiamento che tutto il centrodestra sta avendo fin dall'inizio di questa avventura...". Prima di salutare giornalisti Meloni ha quindi assicurato che ''siamo tutti concentrati su un obiettivo, quello di dare a questa Nazione un governo che offra le risposte migliori" per aiutare il Paese "in tempi non facili".

