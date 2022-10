Roma, 25 ott. "Non condivido e non accetto il tentativo di dare una legittimazione" di alcuni partiti su altri, "come se qualcuno valesse più di qualcun'altro, penso che la legittimazione siano i cittadini a darla". Così Giorgia Meloni, in Aula a Montecitorio.

