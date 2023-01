Governo: Meloni, 'presto in altri paesi Nord Africa, avanti con piano Mattei'

Algeri, 23 gen. "In riferimento al 'Piano Mattei', in questa prima fase ci stiamo concentrando moltissimo sul fronte mediterraneo, quindi il Nord Africa diventa assolutamente prioritario, e l'Algeria, da questo punto di vista, è il partner più strategico, longevo. Ci sono altre nazioni, e faremo altri viaggi già nelle prossime settimane in paesi del Nord Africa". Lo annuncia il premier Giorgia Meloni, nel corso delle dichiarazioni congiunte con il Presidente della Repubblica Algerina Democratica e Popolare, Abdelmadjid Tebboune.

