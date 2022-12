Governo: Meloni, 'presto incontro con Regioni a P. Chigi'

Roma, 5 dic. "Faremo in modo che nelle prossime settimane possano essere convocati incontri di confronto e collaborazione tra Governo e Regioni, seguendo un po' l'esempio della cabina di regia sul Pnrr". Così il premier Giorgia Meloni intervenendo in videocollegamento a 'L'Italia delle Regioni'. "L'impegno - ha assicurato il presidente del Consiglio - è organizzare al più presto un incontro tematico a Palazzo Chigi, finora procrastinato perché le scadenza sono molte e moltissimi gli impegni internazionali in questi 45 giorni di governo, ma per noi è una priorità".

