Governo: Meloni, 'salario minimo non è soluzione a lavoro povero'

Roma, 26 ott. "Il contrasto al lavoro povero è una priorità per tutti noi. Ma bisogna capire quale è il modo migliore per farlo. Io penso che il salario minimo legale rischi di non essere una soluzione a questo problema ma piuttosto uno specchietto per le allodole perchè tutti sappiamo bene" che ci sono "contratti collettivi nazionali che hanno già dei salari minimi". Così la premier Giorgia Meloni nella replica al Senato.

"L'Ue ha fatto una direttiva su questo, una direttiva che dice che c'è pari dignità tra salario minimo legale e contratti collettivi e anzi dice che le nazioni che hanno applicato maggiormente i contratti collettivi hanno salari minimi più elevati. Quindi per me la strada è estendere la contrattazione collettiva".

