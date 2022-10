Roma, 25 ott. "Abbiamo assunto l'impegno di limitare l'eccesso di discrezionalità nella giustizia minorile, con procedure di affidamento e di adozione garantite e oggettive, perché non ci siano mai più casi Bibbiano, e intendiamo portarlo a termine". Così il premier Giorgia Meloni, in un passaggio del suo intervento in Aula alla Camera per la fiducia.

