Governo: Meloni, 'temo sempre di non essere all'altezza, non smetto mai di studiare'

Roma, 26 gen. Da prima della classe si sente mai non all'altezza? "E una sensazione che conosco bene. Sono cresciuta con l'idea di non meritare nulla. Non mi sento mai pronta e ho sempre paura di non essere all'altezza. Ma credo che questa paura sia anche la mia forza. E quello che mi spinge a non smettere mai di studiare, a essere così pignola e a voler dimostrare anche più di quello che a volte sarebbe necessario". Così il premier Giorgia Meloni, in una passaggio della sua intervista a Donna Moderna.

E' la 'Sindrome dell'impostore'? "Preferisco una parola straordinaria che usano i greci: meraki, fare qualcosa con tutto te stesso, con tutta la tua passione e con tutta la tua anima", risponde il premier.

