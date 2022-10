Governo: Monti, 'merito e uguaglianza richiedono coerenza con fiscalità e concorrenza'

Roma, 26 ott. "Due valori che hanno fatto discutere e quasi scandalo, nei quali ammetto di riconoscermi pienamente, sono il merito e la famiglia". Ma se si mette in relazione merito ed uguaglianza, quest'ultima "evoca il tema della fiscalità, della progressività, dei condoni, delle tregue fiscali. Per una coerenza che è nelle vostre menti, e sarà nelle menti di noi parlamentari e di noi osservatori, anche la concorrenza è essenziale per dare spazio al merito". Lo ha affermato il senatore a vita Mario Monti, intervenendo nel dibattito sulle comunicazioni del presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

"É una curiosa situazione che mentre in generale nei Paesi europei le sinistre sono piuttosto frenatrici sul fronte della concorrenza e le destre sono più liberali e spingono, da noi le destre -ha aggiunto l'ex premier- sono tutrici di singole corporazioni, tutte meritevoli di attenzione ma che nell'insieme frenano il merito e la crescita".

