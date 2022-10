Governo: Monti, 'mi asterrò e valuterò singoli provvedimenti'

Roma, 26 ott. "Condivido molte linee programmatiche del suo Governo, alcune sono molto diverse, a volte antitetiche, rispetto a quelle che alcuni di voi professavano in passato, spesso demonizzando chi aveva le idee più simili a quelle che voi avete oggi. Di questi evoluzioni mi rallegro, ma avrò bisogno di venire convinto dai fatti. Ecco perchè oggi sulla fiducia al Governo Meloni mi asterrò e valuterò in seguito i singoli provvedimenti nella speranza di trovare più convergenze che divergenze". Lo ha affermato il senatore avita ed ex premier Mario Monti, intervenendo nel dibattito sulle comunicazioni del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

