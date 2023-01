Governo: Moratti, 'bilancio primi 100 giorni? Assolutamente negativo'

Milano, 30 gen. "Insufficienti gli investimenti in istruzione e sanità". Questo il giudizio sui primi cento giorni del governo Meloni secondo Letizia Moratti, candidata civica sostenuta dal Terzo Polo alla presidenza della Regione Lombardia.

In particolare, spiega Moratti ai microfoni di Tgcom24, "il bilancio della sanità è sceso dal 7% del Pil dell'anno scorso, al 6,2% di quest'anno. Questo significa, per le regioni, non poter assumere medici, né infermieri, in un momento in cui c'è carenza di medici e di infermieri. E quindi -conclude- su questo tema il giudizio è assolutamente negativo".

