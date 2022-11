Roma, 2 nov "Quella del contante non era e non è stata oggetto di nessuna discussione in Consiglio dei ministri. Io dissi, ripeto e ribadisco, che è un'offesa alla situazione del Paese occuparsi oggi del tetto del contante”. Lo ha detto Giorgio Mulé, parlamentare di Forza Italia e vice presidente della Camera, ad 'Agorà' su RaiTre, trasmissione condotta da Monica Giandotti.

