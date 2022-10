Governo: Mulè, 'voto Senato dimostra compattezza maggioranza'

Roma, 27 ott. “La politica dimostra la sua grandezza nella capacità di non tradire quello che è stato il mandato degli elettori. Alla Camera e al Senato questa maggioranza, della quale Forza Italia è parte fondante, ha dimostrato alla prova dei fatti di essere unita, coesa e compatta. Il voto di fiducia, che rappresenta il lasciapassare per il via libera di questo Governo, è arrivato senza alcuna defezione. Ciò dimostra la serietà di un percorso iniziato con la campagna elettorale e che si è concretizzato con la fiducia in Parlamento. Adesso è tempo di passare dalle parole ai fatti. Inizia la fase per dare risposte su bollette, caro prezzi, inflazione, fisco, riforme e lavoro. Da questo punto di vista la maggioranza ha ‘giurato' politicamente fedeltà a un Governo che rispecchia i suoi valori e ideali di riferimento”. Lo ha affermato Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e vicepresidente della Camera, ospite di 'Agorà' su Raitre.

