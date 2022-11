Governo: Musumeci, 'Calenda entra? No, ma modo intelligente di fare opposizione'

Roma, 30 nov. Carlo Calenda e Matteo Renzi entreranno a far parte della maggioranza? "Questa è la scuola di pensiero del malpensanti". L'incontro di ieri chiesto dal leader di Azione con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni sulla manovra "credo sia un modo intelligente di fare opposizione, perché l'opposizione non deve avere pregiudizi, deve sapere controllare, deve saper stimolare, deve saper denunciare quando serve, ma deve anche saper proporre. E credo sia questo lo spirito che ha animato quella forza politica nella topografia parlamentare di opposizione". Lo dice, ospite di Adnkronos Live, il ministro per la Protezione civile e per le politiche del Mare Nello Musumeci.

Pubblicità

A chi insiste sulla possibilità di un 'ingresso' di Calenda e Renzi in maggioranza, "è una scelta che attiene a quella forza politica - taglia corto Musumeci - ma io credo che si possa stare all'opposizione pur avendo un ruolo di condivisione e proposta sul alcuni temi. La maggioranza ha un suo perimetro, non c'è motivo perché debba subire delle alterazioni".

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA