Roma, 16 ott. "Io mi aspetto una torsione conservatrice sui diritti. Non credo frontali, ma passi indietro come si vede già nelle regioni che governano sul tema dell'interruzione di gravidanza e poi mi aspetto che si proverà a dare la colpa all'Ue rispetto alle difficoltà economiche". Così Andrea Orlando a In Mezz'ora in Più.

