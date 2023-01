Roma, 21 gen "Forse alla Meloni abbiamo fatto qualche sconto. Sul fatto che abbia aderito a tutti i valori della democrazia costituzionale manifesto qualche perplessità". Lo ha detto Andrea Orlando parlando all'Assemblea del Pd.

"Lo dico per le cose che sentiamo dire. Ha ricordato che Almirante aveva detto non una due pene di morte per i terroristi. Queste sono le ascendenze democratiche. Un pò di cautela", ha aggiunto l'ex ministro dem.

