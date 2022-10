Governo: Orlando, 'solita destra con armi di distrazione di massa'

Roma, 27 ott. "La solita destra: dopo pochi giorni dalla vittoria delle elezioni stiamo a parlare di strizzate d'occhio agli evasori fiscali e di nuovo polarizzazione sul tema dei migranti, mi pare che non ci siano grandissime novità. Forse c'è l'aggiunta del presidenzialismo, tutte e tre le cose in comune hanno un fatto: il tentativo di non parlare della questione fondamentale che in questo momento è come si affronta il caro bollette, la stagnazione dei salari, l'aumento degli affitti per le attività commerciali e per gli studenti e in generale il rischio di una crescita delle diseguaglianze nel nostro Paese". Lo affermato Andrea Orlando, del Pd, ospite di 'Omnibus' su La7. "Mi pare -ha aggiunto- che siano state messe in campo una serie di armi di distrazione di massa. Credo che l'opposizione debba avere la capacità di sottrarsi a questa trappola".

