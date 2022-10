Governo: parrucchiere Meloni, 'giuramento domenica, per Giorgia linea pulita e liscia'

Roma, 21 ott. L'acconciatura che farò a Giorgia Meloni per il giuramento? “Sempre così, una linea pulita, liscia. Che abito indosserà? Lo vedrete domenica”. A parlare, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, è Antonio Pruno, parrucchiere di Giorgia Meloni, che ospite della trasmissione condotta da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari ha 'svelato' quando, a suo avviso, si terrà il giuramento del nuovo esecutivo.

Il giuramento dovrebbe essere domani, non domenica. “Domenica, domenica...”, ha ribadito Pruno a Radio1. Ha visto la leader di Fratelli d'Italia alle consultazioni di oggi? “Certo, l'ho vista e l'ho preparata. Le ho fatto la coda per la mattina per un look Armani – ha spiegato l'hair stylist a Un Giorno da Pecora - e nel pomeriggio avrà un capello sciolto e lo stesso abito”.

L'ha già pettinata per il nuovo incontro con Mattarella? “Certo, sì. Il mio negozio è a due passi dal Quirinale e dal suo posto di lavoro, lei ci impiega tre minuti”.

