Roma, 26 ott. "Non si può stare con Orban e poi chiedere solidarietà europea sul price cap, come pensate di poterla ottenere?". Così il senatore M5S Stefano Patuanelli, in Aula a Palazzo Madama nel dibattito sulla fiducia.

