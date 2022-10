Governo: Patuanelli, 'da Cav-Putin a Fontana su sanzioni, fortuna che erano pronti'

Roma, 19 ott. "Dunque: Berlusconi si scambia lettere dolcissime con Putin; un consigliere della Lega dice che il Covid è una pagliacciata; Gasparri deposita un ddl per modificare la 194; il neo-Presidente della Camera vuole togliere le sanzioni alla Russia; il neo-Presidente del Senato fa il portavoce di Giorgia Meloni; la Lega vuole uno scostamento di bilancio da 50 miliardi, FDI dice che non se ne parla. Tralasciamo il toto-Ministri e le proposte politiche (già scomparse) su bollette, flat-tax, blocchi navali vari e pensioni. Non c'è che dire, erano pronti". Così su Facebook il ministro e capodelegazione del M5S al governo Stefano Patuanelli.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA