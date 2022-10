Governo: Radar-Swg, per 31% durerà diversi anni ma solo per 1 su 4 fino a fine legislatura

Roma, 11 ott. "Emergono diversi contrasti tra i partiti del centrodestra, ma Meloni riuscirà a gestirli". Risponde così il 46% degli intervistati in un sondaggio Radar Swg sulle trattative per il nuovo governo e i contrasti che stanno emergendo nel centrodestra. Soltanto per uno su tre (il 34%) invece "la formazione del governo sarà travagliata".

Per quanto riguarda però la durata della legislatura, prevale lo scetticismo. Solo il 25% infatti ritiene che un governo Meloni possa arrivare a fine legislatura. Per il 26% durerà poco, mentre il 31% scommette che durerà diversi anni anche se non fino a fine legislatura.

