Governo: Rampelli, 'per ricomporre servirà qualche giorno, occorre responsabilità'

Roma, 16 ott. "Credo che per ricucire sul piano personale ci vorrà qualche giorno. Su quello politico il problema non esiste. Lorenzo Fontana è stato votato da tutta la coalizione. Lo strappo è già stato ricucito". Così Fabio Rampelli di Fdi al Corriere.

Temete altri sgambetti da parte di Forza Italia? "Auspico che ciascuno mantenga saldo il principio di responsabilità. Fratelli d'Italia, come credo tutto il centrodestra, ha vinto le elezioni e vuole un governo di qualità con personalità autorevoli per gli italiani. Spero che nessuno voglia fare sgambetti". E auspica che tutto il centrodestra andrà unito al Colle per le consultazioni.

La Russa e Fontana sono molto criticati come presidenti delle Camere. Sono la scelta giusta? "Erano giuste le scelte dei presidenti Boldrini, Bertinotti, Violante e Nilde Iotti. Ognuna di queste personalità ha rappresentato una parte, ma una volta elette hanno lodevolmente rappresentato le istituzioni con imparzialità".

