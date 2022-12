Governo: Renzi, 'chi fischia Berlusconi si ricordi che gli deve tutto'

Roma, 21 dic. "Alla fine Berlusconi è un pragmatico. Punterà i piedi, otterrà qualche poltrona a primavera nel giro di nomine, porterà a casa dei risultati ma non romperà. Berlusconi è Berlusconi: lo puoi amare, lo puoi odiare, ma sai chi è. Ed anche per questo che trovo ingenerosi i fischi che la piazza della Meloni gli ha riservato. Io non ho mai votato Berlusconi, ma vedere lo storico leader del centrodestra fischiato da quelli che lui contribuisce a tenere al Governo mi è sembrato politicamente miope e umanamente ingeneroso. Senza Forza Italia, Meloni va a casa. E chi fischia Berlusconi dovrebbe ricordarsi che gli deve tutto". Lo dice Matteo Renzi in un'intervista a 'La Stampa'.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA