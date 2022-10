Roma, 21 ott "Grazie a Mario Draghi. Per quello che ha fatto stanotte, per quello che ha fatto in questo anno e mezzo. Spero che tutti adesso abbiano capito perché valeva la pena fare una crisi di governo per togliere Conte e mettere Draghi. E grazie ai pochi che allora non ci hanno attaccato". Lo scrive su Twitter Matteo Renzi.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA