Governo: Renzi, 'io e Calenda non saremo mai ruota scorta'

Roma, 4 dic. "Noi la ruota di scorta del governo? Conoscendo la modestia che unisce me, Carlo Calenda e tanti di noi, come fa gente come noi ad accettare di essere una ruota di scorta?". Così Matteo Renzi, durante l'assemblea nazionale di Italia Viva a Milano. "Noi abbiamo l'umile consapevolezza di essere il motore, il volante e l'acceleratore. Siete voi - si è poi rivolto al Pd, a cui ha dedicato diversi affondi - che viaggiate con il freno a mano tirato da mesi".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA