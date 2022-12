Roma, 7 dic. "Meloni è una donna totalmente diversa, anzi dentro la maggioranza sembra quella più moderata. Se la Meloni va sulla via di Damasco, ha il telepass per le conversioni... Ma ora bisogna vedere se fanno sul serio o no. Se lei continua ad occuparsi di minuzie non si va da nessuna parte. La manovra non funziona". Così Matteo Renzi a Controcorrente su Rete4.

