Roma, 2 ott "Credo che la Meloni si accorgerà presto che il Consiglio europeo non è Instragram e che Bruxelles non è Atreju, dovrà fare cose diverse rispetto alla campagna elettorale. Vediamo il governo che verrà fuori, io mi auguro sia il migliore del mondo, conoscendoli non credo sarà così". Lo ha detto Matteo Renzi a margine di una iniziativa al Tuscany hall di Firenze.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA