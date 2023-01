Governo: Ronzulli, 'Forza Italia leale al governo, coalizione salda'

Milano, 14 gen. "La coalizione è salda, coesa e leale, è un confronto in cui poi c'è una sintesi e poi una posizione sola. Caro carburate e accise non ci sono posizioni diverse, la linea è una sola siamo convinti e rivendichiamo la scelta del governo di aver dedicato tre quarti della manovra per il caro bollette: è stata una scelta giusta e saremo pronti a intervenire se il prezzo del carburante dovesse salire. La maggioranza e il governo vanno avanti, Forza Italia è le leale al governo". Lo afferma Licia Ronzulli, coordinatrice regionale di Forza Italia, nel suo intervento a Milano all'evento 'Lombardia al voto. Pronti, candidati al via'.

Pubblicità

"Non ci sono fibrillazioni all'interno della maggioranza, è una narrazione che non corrisponde alla realtà perché un confronto non è mai una lite", ad esempio sulle accise "c'è soltanto una posizione: giusto aver dedicato quelle risorse al caro bollette, ma pronti a intervenire in caso di un aumento dei prezzi dei carburanti" conclude.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA