Roma, 14 ott. "Berlusconi non fa errori, quegli appunti li ha scritti per farli riprendere dai fotografi. Voleva farlo sapere…". Così il Presidente di Iv, Ettore Rosato, a Tagadà riguardo le considerazioni scritte su Giorgia Meloni da Silvio Berlusconi durante la seduta di ieri per l'elezione del Presidente del Senato.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA