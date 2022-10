Governo, Salvini "Entro una settimana penso sará in carica"

ROMA (ITALPRESS) - "Entro una settimana penso che il governo potrá essere in carica". Cosí il leader della Lega Matteo Salvini, ospite di 'Quarta Repubblica' su Retequattro. Sull'incontro di oggi tra Fdi e FI, Salvini ha detto: "Ho saputo che c'é stato oggi un incontro lungo, cordiale, sereno, e non puó che essere cosí, visto che ci hanno votato 12 milioni di italiani". "Mi piacerebbe fare il ministro dell'Interno perchê penso di averlo fatto bene. Detto questo, Matteo Piantedosi (in pole per il Viminale, ndr) é il prefetto di Roma ed é uno dei servitori dello Stato che conosca", ha aggiunto. "Se saró nel governo saró un assoluto sostenitore del ritorno al futuro, al progresso, un sostenitore del nucleare", mentre parlando dell'ipotesi che diventi ministro delle Infrastrutture, Salvini ha detto che "chiunque andrá a questo dicastero dovrá tagliare la burocrazia e velocizzare le opere, come il ponte sullo Stretto di Messina, che costa piú non farlo che farlo; creerebbe 120 mila posti di lavoro". (ITALPRESS). -foto agenziafotogramma.it- xh6/ads/red 17-Ott-22 22:03

