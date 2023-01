Roma, 26 gen. "Non capisco come una 'donna, madre, cristiana' possa risolvere i problemi deli italiani. Lancio un invito la Meloni, se vuole davvero essere utile alle donne e non solo a sè stessa: faccia un congedo paritario di 3 mesi pienamente retribuito, così si aiutano le donne". Così Elly Schlein all'Aria che Tira su La7.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA