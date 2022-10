Roma, 26 ott. "Renzi non ha fatto altro che attaccare l'opposizione in Senato. Latte e miele per Meloni, un'apertura poderosa sul presidenzialismo. Non ha parlato di Commissione Covid perché lo ha fatto la premier al posto suo. Una cosa mai vista: la maggioranza che sceglie l'opposizione". Così Arturo Scotto di Articolo Uno su twitter.

