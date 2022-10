Governo: Serracchiani a Meloni, 'per parità speriamo prossima volta...'

Roma, 25 ott. "Cara Presidente Meloni, che te ne fai della foto del passo avanti se sei sola perché non hai sostenuto le altre donne? Ne hai volute solo 6 al governo. Era la tua occasione e non hai mosso un dito perché il peso che le donne hanno nella società si trasformasse in potere per cambiare davvero le cose. Questo è tutto quello che so sull'emancipazione e la parità. Speriamo la prossima volta". Così Debora Serracchiani, capogruppo Pd alla Camera

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA