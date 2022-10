Governo: Silvestri (M5S), 'da Meloni solo guerra a reddito cittadinanza'

Roma, 25 ott. "Oggi è venuta qui facendo dei bei discorsi di concetto, probabilmente anche legittimi, ma senza nessuna soluzione reale per il Paese. Ci sono persone che fuori da qui stanno cercando di capire come avranno la liquidità per arrivare a fine mese. In queste condizioni ci sono almeno 165mila imprese, quindi 500mila lavoratori che delle sue citazioni non se ne fanno assolutamente nulla e stanno aspettando delle soluzioni. E oggi invece l'unica soluzione che lei ha posto è rinnovare la guerra al reddito di cittadinanza, che durante la pandemia ha garantito ad un milione di persone di poter tornare a casa dignitosamente". Lo ha affermato il capogruppo M5S alla Camera, Francesco Silvestri, nel dibattito alla Camera sulle comunicazioni del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

