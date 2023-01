Governo: Silvestri (M5S), 'Meloni perfetta interprete austerity'

Roma, 31 gen. “Giorgia Meloni dice una cosa e ne fa un'altra e i continui carpiati della sua maggioranza non fanno che destabilizzare il Paese. Le contraddizioni sono evidenti su una moltitudine di temi, come i costi della benzina, il Mes e le trivelle. Il Premier si è anche presentata ai cittadini italiani come una “euroscettica”, mentre ora è una perfetta interprete dell'austerity”. Così Francesco Silvestri, capogruppo M5S, questa mattina ad Omnibus su La7.

“L'ultima contraddizione del governo è ora sulla proposta di autonomie differenziate. Giorgia Meloni dice d volere un Paese unito, ma lo frammenta con una misura che creerà ulteriori disagi sociali e dimostra di non avere imparato nulla dal messaggio di unità che il Paese ha dato durante la pandemia”, conclude.

