Governo: solo 5 componenti per ora hanno presentato dichiarazione patrimoniale

Roma, 17 gen. Sono soltanto cinque per ora i componenti del Governo che hanno presentato la loro dichiarazione patrimoniale. Si tratta dei ministri dell'Economia, Giancarlo Giorgetti; dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida; dell'Ambiente, Gilberto Pichetto Frattin; dell'Università, Anna Maria Bernini; e della Famiglia, Eugenia Roccella.

Quest'ultima, che tra i cinque ha l'imponibile più basso con 47.690 euro, registra tuttavia un consistente portafoglio azionario, con partecipazioni, tra l'altro, in Intesa San Paolo, Eni, Generali, Unipolsai. Dichiara infine la proprietà di due fabbricati.

Nulla a che vedere con il patrimonio immobiliare di Bernini, proprietaria di 3 fabbricati e comproprietaria di 11 e di 4 terreni. Ad essi si aggiunge un'automobile Smart coupè del 2005, mentre l'imponibile è di 121.987 euro.

Giorgetti ha invece una Volvo 1900 del 2018, mentre ha ereditato per un quarto una Punto del 2008. Proprietario di un fabbricato e di una pertinenza, ha ereditato la metà e un sesto di due terreni agricoli e boschivi. Ha poi 10 quote della cooperativa dei pescatori del lago di Varese e una del consorzio Volta amore. Dichiara un imponibile di 99.623 euro e contribuiti elettorali ricevuti di 13.850 euro.

Pichetto Frattin invece per la sua campagna elettorale ha versato 35mila euro e ha ricevuto contributi per 20.541, per complessivi 55.541. Per quanto riguarda le proprietà, è titolare di 9 terreni e di due al 50 per cento, di 9 fabbricati e di 13 al 50 per cento. Ha un'auto Honda del 2017, partecipazioni al 51 per cento nello Studio Pichetto e associati; al 5 nella società di professionisti Eda; al 25 nella Solnos; al 20 nella società di revisione Revia. Ha poi l'1 per cento nell'Immobiliare Lessie e 200 azioni del Caf dei dottori commercialisti e altre 200 nella società Open dot com. L'imponibile ammonta a 156.786 euro.

Infine Lollobrigida dichiara la proprietà di un fabbricato, il noleggio a lungo termine di un'auto Stelvio Alfa Romeo del 2021 e un'imponibile di 99.982.

