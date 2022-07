Roma, 31 lug "Anche Salvini lo ha ribadito, la posizione nella politica estera non cambia. Tutto il centrodestra al governo non cambierà, siamo dalla parte della Nato, degli Stati Uniti, dell'Occidente e dell'Europa. Una scelta incontrovertibile, non cambieremo mai". Lo ha detto Antonio Tajani a Mezz'ora in più.

