Governo: Tajani, 'guardiamo alla qualità e non al Cencelli'

Roma, 27 set "I rapporti di forza contano, ma noi dobbiamo guardare alla qualità e non al manuale Cencelli. Vogliamo essere parte del governo soprattutto per il contributo di qualità che possiamo dare". Lo ha detto Antonio Tajani a Mattino Cinque.

Pubblicità

"Troppe cose non le posso fare. Siamo ancora agli inizi. Credo sia prudente non parlare di nomi. Farò ciò che riterrà opportuno Berlusconi, decideranno Meloni e il capo dello Stato. Io voglio fare bene il deputato", ha spiegato il coordinatore di FI a proposito di un suo coinvolgimento nel governo o in ruoli istituzionali.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA