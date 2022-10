Roma, 27 ott. “Noi non faremo scostamenti di bilancio, non certamente per queste iniziative che comunque sono congiunturali”. Lo ha affermato Adolfo Urso, ministro per le Imprese e il Made in Italy, ad 'Agorà' su Raitre.

