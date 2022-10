Governo: Valente, 'centrodestra illiberale, opposizione va fatta insieme'

Roma, 11 ott. “Contro una destra che noi consideriamo profondamente oscurantista e illiberale, come Pd continuiamo a pensare che l'opposizione si dovrebbe fare insieme, con M5S e Azione”. Lo ha detto la senatrice del Pd Valeria Valente a Coffee Break su La7.

“Di fronte all'escalation russa in Ucraina - ha proseguito Valente - ben vengano tutte le piazze per chiedere la pace. Nessuna equidistanza però: c'è un popolo, quello ucraino guidato da Zelensky, che chiede libertà e democrazia e Putin che nega libertà e democrazia. Le responsabilità non sono uguali e noi siamo dalla parte della resistenza ucraina. Detto questo, dobbiamo chiedere all'Unione europea è più in generale alla comunità internazionale, di intensificare gli sforzi per un tavolo della pace, al più presto”.

