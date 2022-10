Governo: Valente (Pd), 'Meloni cancella pari opportunità? Premier donna contro donne'

Roma, 19 ott. "Leggo che Giorgia Meloni vorrebbe istituire il dicastero per gli Affari giovanili, lo Sport e le Pari Opportunità. Se la notizia fosse confermata, saremmo di fronte di fatto alla cancellazione del ministero delle Pari Opportunità. Come purtroppo avevamo previsto, Meloni farà la prima Premier donna contro le donne". Lo dice la senatrice del Pd Valeria Valente.

"Evidentemente le basta essere arrivata, unica donna in un partito e in un governo di uomini, piuttosto che occuparsi di rimuovere le disuguaglianze e gli ostacoli che frenano le donne nel nostro Paese. Per noi dovrebbe nascere il ministero delle Donne e delle Pari Opportunità, perché le donne sono la più grande risorsa dell'Italia".

"A chi pensava che Meloni Premier avrebbe sfondato il tetto di cristallo per tutte - continua Valente - rispondono i primi fatti. Fontana, antiabortista e pro-life dichiarato, è terza carica dello Stato. Gasparri presenta un ddl per il riconoscimento della capacità giuridica del nascituro, che significa far saltare la 194/78 senza toccarla. Ora via il ministero delle Pari Opportunità. E siamo purtroppo solo all'inizio. Noi ci opporremo in Parlamento e nel Paese al gigantesco passo indietro cui Meloni vuole costringere le donne, che non credo staranno in finestra mentre i loro diritti vengono calpestati".

