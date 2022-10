Governo: Valente (Pd), 'Meloni evoca nuove elezioni, spaccatura seria'

Roma, 20 ott. “Sono le stesse parole di Giorgia Meloni di ieri sera, che dopo la diffusione del video di Berlusconi è arrivata addirittura ad evocare nuove elezioni, a dare l'idea di quanto sia preoccupante la situazione di questa maggioranza, che si è presentata insieme alle elezioni, ma di fronte al primo serio banco di prova mostra la profondità delle spaccature al suo interno”. Lo ha detto la senatrice del Valeria Valente a 'Oggi è un altro giorno' su Rai1.

“Oggi – ha continuato Valente – gli esponenti di centrodestra gettano acqua sul fuoco, ma sulla guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina non è la prima volta che Berlusconi esprime vicinanza al suo amico Putin, così come Salvini non esista a mettere in discussione le sanzioni decise dall'Ue. Non si tratta di differenze di lana caprina, ma di visioni che mettono in discussione il ruolo dell'Italia nella Ue e nella Nato, oltre alla nostra posizione sull'Ucraina dove sono in gioco libertà e democrazia. Su tutto questo non possono esserci ambiguità”.

