Governo: verso Cdm domani su riorganizzazione Mipaaf e ddl anziani, occhi puntati su nomine (2)

In realtà, sono diversi nel governo i sostenitori di Rivera, in carica dal primo governo Conte. Ma Palazzo Chigi propenderebbe per un cambio. I nomi che continuano a rimbalzare, tra Via XX Settembre e Piazza Colonna, sono quelli di Cristiano Cannarsa, ad di Consip, del presidente di Ita Antoninio Turicchi, e di Stefano Scalera, dirigente del Mef, dunque un interno del ministero dell'Economia. Bocche cucite sul finale di partita, ma c'è chi è pronto a scommettere che il giorno X sarà domani.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA