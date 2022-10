Roma, 7 ott. "La destra mostra il suo vero volto. Il loro vero obiettivo è sempre quello: colpire i diritti come Orban. Faremo una dura opposizione. #ddlzan". Lo scrive su twitter Alessandro Zan del Pd postando un titolo in cui si legge: 'Per la Natalità spunta la leghista Baldassarre, paladina pro life e grande oppositrice del ddl Zan'.

