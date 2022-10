Romka, 26 ott. "La presidente Giorgia Meloni smentisca immediatamente il presunto insulto rivolto a Giuseppe Conte. In caso contrario, lo esterni in casa propria o in via della Scrofa, non di certo nell'Aula di Montecitorio, tempio della democrazia". Così Alessandro Zan del Pd su twitter.

