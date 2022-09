Gravina, le riforme delle liste servono in tempi rapidi

ROMA, 28 SET - "Le tempistiche devono essere immediate. Già dalla stagione 2023-24 dobbiamo dare risposte, altrimenti usiamo la politica del rinvio che non va bene". Queste le parole del presidente della Figc, Gabriele Gravina, in merito alla possibilità di aumentare il numero degli italiani nella rosa delle squadre: ora è di 4+4 (cresciuti nei vivaio). "Dobbiamo agire in tempi rapidi con un confronto aperto e senso di responsabilità - ha proseguito Gravina nel suo intervento al Social Football Summit in scena allo stadio Olimpico -: cominciamo a parlare di 6+6, poi 7+7 e 8+8. Per arrivare al Mondiale 2026 dobbiamo creare dei presupposti". E sul fuorigioco semiautomatico ha dichiarato: "La sperimentazione scatterà il giorno in cui la tecnologia sarà completa. Quando? Mi auguro già il 4 gennaio, alla ripresa del campionato dopo i Mondiali".

